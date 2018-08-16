В Нидерландах запретили фотографироваться на документы с дуршлагом на голове

Власти страны решили, что не существует никакой веры в летающего макаронного монстра.

Государственный совет Нидерландов постановил, что так называемое «пастафаріанство» - это не религия. Поэтому последовательнице церкви летающего макаронного монстра в стране отказали в праве фотографироваться на паспорт и водительское удостоверение с дуршлагом на голове.

Как пишет The Guardian, теперь Миенке де Вильде собирается жаловаться на свою страну в Европейский суд по правам человека.

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Высший суд Нидерландов сказал Де Вильде, что она не может обойти запрет одевать что-то на голову во время фотографирования для оформления официальных документов, воспользовавшись исключением, которое позволяет делать это на основании религиозных убеждений. Ведь заявленная ею религия «пастафарианство» на самом деле никакая не религия, а сатира.

Издание напоминает, что церковь летающего макаронного монстра была основана в США в 2005 году Бобби Хендерсоном. Он сделал это в ответ на требования христианских фундаменталистов учить детей в школах креационизму, то есть утверждению, что человека и все живое на Земле создал Бог. В открытом письме Хендерсон требовал уделить равное количество часов на уроках по изучению естественных наук для изучения идей веры в летающего макаронного монстра.

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Последователи-пастафариане якобы верят в невидимого бога – летающего макаронного монстра, которого невозможно обнаружить. Они носят дуршлаги на голове в знак почтения своего божества, а также пиратов, которые считаются первыми пастафарианами. Конечно же, из религиозных соображений надо есть побольше макарон. Новая Зеландия признала эту чушь официальной церковью, позволив проводить брачные обряды по «пастафарианскому обычаю" в 2015 году. Однако, в других странах ее ставят под сомнение, хотя некоторые правительства позволили последователям летающего монстра фотографироваться в костюмах пиратов или с дуршлагом на голове для фото в паспорте или других удостоверениях.