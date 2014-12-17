Обама подпишет закон о санкциях против РФ и поддержке Украины к концу недели – Белый дом

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джона Эрнеста, Обама по-прежнему испытывает определенное беспокойство по поводу закона, но считает, что тот дает ему необходимую свободу для маневра.

"Закон о поддержке свободы Украины" накладывает санкции в основном на оборонную промышленность России. Он был принят в минувшую субботу абсолютным большинством в конгрессе.

Если американский лидер подпишет законопроект, демонстрирующий редкую солидарность между республиканцами и демократами, США введут санкции в отношении "Рособоронэкспорта" и других российских оборонных предприятий.

Читайте такжеПентагон увеличил военное присутствие у российских границ Законопроект также разрешает президенту Обаме оказывать военную помощь Украине. Кроме того, будет расширен индивидуальный санкционный список.