Обама подпишет закон о санкциях против РФ и поддержке Украины к концу недели – Белый дом
Президент США Барак Обама до конца текущей недели подпишет принятый конгрессом закон о новых санкциях в отношении России и о предоставлении помощи Украине.
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джона Эрнеста, Обама по-прежнему испытывает определенное беспокойство по поводу закона, но считает, что тот дает ему необходимую свободу для маневра.
"Закон о поддержке свободы Украины" накладывает санкции в основном на оборонную промышленность России. Он был принят в минувшую субботу абсолютным большинством в конгрессе.
Если американский лидер подпишет законопроект, демонстрирующий редкую солидарность между республиканцами и демократами, США введут санкции в отношении "Рособоронэкспорта" и других российских оборонных предприятий.
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