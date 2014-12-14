«Акт в поддержку свободы Украины» передали на подпись президенту США

Администрация президента США пока не высказывала свою позицию относительно этого документа, сообщает Радио Свобода

Документ, принятый на уровне американских законодателей, предусматривает ужесточение санкций против России, а также возможность предоставления Украине военной техники и услуг, укрепления энергетической безопасности и расходы на развитие гражданского общества.

МИД Украины в воскресенье приветствовал одобрение Конгрессом США «Акта в поддержку свободы Украины». Зато МИД России выступил с его критикой и, в частности, назвал документ имеющим «откровенно конфронтационный характер».

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«Акт в поддержку свободы Украины» сначала существовал в виде двух почти идентичных законопроектов, которые объединили перед отправкой на подпись президенту США. Ранее из них изъяли статью, предусматривавшую предоставление Украине, а также Грузии и Молдове статус «главного союзника США, не входящими в НАТО».