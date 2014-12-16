Джеб Буш намекнул на участие в выборах президента США в 2016 году

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники из его ближайшего окружения, он может объявить об этом "в течение ближайшего месяца", пишет LB.ua.

Издание сообщает, что на днях Буш разослал по электронной почте крупнейшим донорам Республиканской партии послания с просьбой "держать порох сухим", недвусмысленно намекая на то, что вскоре ему может очень пригодиться их финансовая поддержка.

Одновременно с этим его сторонники уговаривают спонсоров не отдавать средства соперникам из числа республиканцев, в том числе губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи, который также считается вероятным участником президентской гонки-2016.

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Помимо того, главный советник Буша - Майк Мерфи - предупредил знакомых политтехнологов, которые могли бы войти в предвыборную команду Буша, чтобы они не нанимались на работу к другим кандидатам. Сам экс-губернатор, который последние восемь лет занимается бизнесом и имеет деловые интересы по всему миру, пытается сейчас передать свои финансы в трастовое управление. По выражению одного из его доверенных лиц, "он знает, что ему придется сворачивать свои дела".

Кроме того, как отмечает Miami Herald, 61-летний Буш, всегда отличавшийся небольшой полнотой, в последние недели занимается с персональным инструктором по фитнесу и за это время сбросил около семи килограмм.

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Более того, его родственники, включая 41-го и 43-го президентов США, уже выразили готовность помогать ему в борьбе за президентское кресло. Его сын Джордж Прескотт Буш заявил недавно в интервью CNN, что в этом случае вся семья "окажет ему 100-процентную поддержку". Вместе с тем, сам Джеб Буш впоследствии в комментарии Politico опроверг заявление Прескотта, заявив, что сын не обсуждал с ним этот вопрос.

По версии Washington Post, если Джеб Буш объявит в январе о решении бороться за президентский пост или создаст комитет для изучения своих шансов на победу, то окажется в более выгодной ситуации по сравнению со своими потенциальными соперниками, которые сделают это позже. Издание отмечает, что в США уже началась закулисная борьба за деньги доноров и за лучших политтехнологов с прицелом на будущие выборы.

В Washington Post считают, что в борьбу за президентский пост уже вступили по меньшей мере 15 человек, в том числе несколько нынешних и бывших губернаторов, а также членов Палаты представителей и Сената Конгресса США. Среди них называют, в частности, губернатора Техаса Рика Перри, сенаторов Рэнда Пола, Марко Рубио и Теда Круза.

Кроме того, сегодня Джеб Буш поздравил в Facebook своих потенциальных избирателей с наступающими праздниками и намекнул на свое участие в выборах-2016

Политик написал, что во время празднования Дня благодарения обсуждал с членами своей семьи будущее страны и перспективы притязаний на Белый дом.

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"В результате бесед и глубокомысленных размышлений о том, какого рода сильное руководство нужно Америке, я решил активно исследовать возможность баллотироваться в президенты США", - написал Джеб Буш.

Фаворитом будущей президентской гонки от Демократической партии считается экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Вторым по популярности демократом является нынешний вице-президент США Джозеф Байден. Ожидается, что они объявят о своих планах не позже, чем весной 2015 года.