Байден: Возможное участие Клинтон в президентских выборах - не повод не баллотироваться

Вице-президент США Джон Байден заявил, что возможное соперничество с Хиллари Клинтон не помешает ему баллотироваться на пост президента США в 2016 году, но пока он не принял решение об участии в кампании.

"Я пока не думал, точнее я пока не решил, что я буду делать (в 2016 году). Но это не связано (с Хиллари Клинтон)", - заявил Байден в эфире телеканала CNN, сообщает РИА Новости.

"Это (возможное участие Клинтон в президентских выборах 2016 года) - не повод (мне) не баллотироваться. Вопрос в моей уверенности в том, что я в лучшем состоянии, чем кто-либо другой, управлять страной предстоящие четыре (после выборов) года, в том, какие у меня возможности", - сказал Байден.

"Это решение мне еще предстоит принять", - уточнил он в ответ на вопрос, есть ли у него сейчас такая "уверенность".

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и действующий вице-президент США Джозеф Байден являются наиболее вероятными кандидатами от демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году. Однако пока они официально не заявляли о своем намерении баллотироваться на президентский пост.

Читайте такжеСША активизируют усилия в поддержку Украины - Байден

Хиллари Клинтон ранее заявила, что примет такое решение "после первого числа следующего (2015) года". При этом бывший госсекретарь и экс-первая леди США является наиболее популярным среди всех 16 потенциальных кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле текущего года сотрудниками аналитической компании Gallup.

Клинтон, по данным компании, опережает по совокупности показателей других 15 потенциальных кандидатов в президенты США. Высокие позиции в рейтинге Gallup также занимают республиканцы — бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби (54% в рейтинге известности, 12 пунктов в рейтинге «симпатий») и сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол (55% в рейтинге известности, 9 пунктов в рейтинге "симпатий").

Среди демократов высокие показатели известности и популярности зафиксированы также у сенатора из штата Массачусетс Элизабет Уоррен (38% в рейтинге известности, 4 пункта в рейтинге "симпатий").