Джордж Буш призвал своего брата баллотироваться в президенты
15:28, 08 декабря 2014Мир
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Бывший президент США Джордж Буш призвал своего брата Джеба баллотироваться в президенты на выборах 2016 года.
Джордж Буш позвал брата в президенты США / Фото УНИАН
Свою позицию Джордж Буш-младший выразил в интервью CNN 7 декабря, сообщает Радио Свобода.
В апреле этого года бывший губернатор штата Флорида, республиканец Джеб Буш заявил, что окончательное решение примет до конца года.
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Отец братьев Бушей - Джордж Герберт Уокер Буш был президентом США в 1989-1993 годах.
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