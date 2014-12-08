Джордж Буш призвал своего брата баллотироваться в президенты

Свою позицию Джордж Буш-младший выразил в интервью CNN 7 декабря, сообщает Радио Свобода.

В апреле этого года бывший губернатор штата Флорида, республиканец Джеб Буш заявил, что окончательное решение примет до конца года.

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Отец братьев Бушей - Джордж Герберт Уокер Буш был президентом США в 1989-1993 годах.