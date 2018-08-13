Ракетный эсминец США вошел в Черное море
04:20, 13 августа 2018Мир
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Пребывание судна в Черном море должно повысить безопасность и стабильность.
Эсминец USS Carney проходит Босфор на пути в Черное море / REUTERS
Ракетный эсминец 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море.
Об этом сообщает пресс-служба флота.
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"Операции судна в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море", - говорится в сообщении.
"Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними", - заявил капитан Carney Тайсон Янг.
Напомним, перед этим ракетный эсминец ВМС США USS Carney заходил в Черное море в середине февраля этого года.
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