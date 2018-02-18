В Черное море вошел второй ракетный эсминец США Carney
08:33, 18 февраля 2018Мир
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Целью является "проведение операций по обеспечению безопасности на море".
Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика / фото port.odessa.ua
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошел в Черное море.
Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США. Согласно сообщению, целью мероприятия является "проведение операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышение совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".
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"Военно-морской флот США имеет историю установления отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в акваторию Черного моря «для поддержки союзников».
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