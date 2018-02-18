В Черное море вошел второй ракетный эсминец США Carney

Целью является "проведение операций по обеспечению безопасности на море".

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошел в Черное море.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США. Согласно сообщению, целью мероприятия является "проведение операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышение совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

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"Военно-морской флот США имеет историю установления отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в акваторию Черного моря «для поддержки союзников».