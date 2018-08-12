Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспийского моря

Согласно конвенции, водная поверхность Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки.

Лидеры стран «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Иран) в казахстанском Актау подписали конвенцию о правовом статусе Каспия.

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Работа над этим документом велась с 1996 г. Подписанная сегодня конвенция является «конституцией» Каспийского моря, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передают «Ведомости».

Согласно конвенции, водная поверхность Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки. Документ устанавливает правила, по которым сторонами будут вестись судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке должен учитываться экологический фактор.

Кроме того, конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

Вопрос о правовом статусе Каспийского моря актуализировался после распада СССР. Сложности при определении статуса Каспия были связаны, в частности, со спором о том, чем он является — озером или морем. От этого зависело, какими международными нормами права руководствоваться при разграничении его на участки. Спустя 22 года после начала переговоров стороны пришли к решению, что Каспий — это не озеро и не море, а то и другое одновременно.

Неурегулированность статуса Каспия была одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.