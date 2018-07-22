Незаконное мошенничество: Трамп прокомментировал публикацию документов ФБР в отношении его экс-советника

Трамп считает, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований, спрашивая у суда санкцию на прослушивание разговоров Пейджа, ввели суд в заблуждение.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что появляется все больше доказательств незаконной, по его словам, слежки ФБР за его избирательной кампанией.

Читайте такжеТрамп проигнорировал совет жестко спросит Путина о вмешательстве в выборы - СМИ

Так Трамп отреагировал в Twitter на публикацию рассекреченных документов, согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.

Президент назвал действия ФБР «незаконным мошенничеством», передает «Радио Свобода».

Трамп считает, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований, спрашивая у суда санкцию на прослушивание разговоров Пейджа, ввели суд в заблуждение. Он вновь резко раскритиковал расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп утверждает, что это расследование основано на данных, полученных с нарушением закона, и служит политическим целям его оппонентов-демократов.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Вечером 21 июля Министерство юстиции США опубликовало рассекреченный запрос ФБР, в котором ведомство просит суд разрешить слежку за Пейджем. Запрос был подан в октябре 2016 года, еще до президентских выборов. Президентом тогда был Барак Обама. В документе сказано, что ФБР подозревает Пейджа, а возможно и других сотрудников штаба Трампа, в связях с Россией.

Республиканцы и сам президент утверждали ранее, что ФБР ввело суд в заблуждение, не указав, что получило информацию о Пейдже из так называемого «досье на Трампа», подготовленному Кристофером Стилом. При этом ФБР официально не рассматривает это досье как надежный источник. Демократы утверждают, что были и другие источники.

Никаких обвинений Картеру Пейджу и другим лицам из штаба Трампа в сговоре с Россией пока что не выдвигали.