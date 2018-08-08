Washington Post: Путин боится Майдана в России, пора ему указать на вероятность такого сценария

Вашингтон должен ввести такие санкции, которые ударят по экономике России и заставят средний класс в выйти на протесты.

31 июля Facebook обнародовал данные о 17-месячной кампании влияния, которую устроили тролли Кремля в социальной сети. Через два дня после того в Белом доме начальники американских служб безопасности объявили, что Россия как раз пытается ослабить американскую демократию и повлиять на результат среднесрочных выборов.

Вместе эти два объявления не оставляют никакого сомнения, что на политическое наступление Владимира Путина против США никто до сих пор не ответил. Важнейшим вопросом для администрации Дональда Трампа и Конгресса должно было бы быть: «Как остановить Путина?».

Об этом на страницах Washington Post пишет бывший заместитель директора ЦРУ и карьерный офицер американской разведки Майкл Морелл.

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Найти ответ на этот вопрос чрезвычайно важно. Вашингтон уже кое-что сделал, в частности усилил защиту от подобных российских атак, ввел новые санкции против России, выдвинул обвинения против ряда российских чиновников и организаций, а также выдворил российских шпионов из США. Но все это не сработало.

Остановить Путина жизненно важно не только для того, чтобы защитить американскую демократию от российского вмешательства, но и чтобы послать сильный сигнал сдерживания другим соперникам, таким как Иран, Китай и Северная Корея. Потенциальным агрессорам надо показать, что они заплатят высокую цену, если устроят атаку. Учитывая то, что у Китая получше ресурсы для подрыва американской демократии, важно показать, что США будут отвечать за такие посягательства и что цена будет слишком высокой.

Однако, до настоящего времени ответ Америки на действия России были неэффективными, потому что Вашингтон наносил удар только по тем, кто принимает непосредственное участие в российских информационных операциях. С 2016 года США в разные периоды вводили санкции минимум против 10 российских организаций. Против некоторых из них – больше одного раза. Под давлением также оказались 23 россиянина. Но поскольку адресные санкции почти не вредят экономике России в целом, политический эффект для Путина был очень рассудительный.

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Поэтому, вот что США следует сделать по мнению американского разведчика. С точки зрения самообороны, им стоит защитить национальную избирательную систему, особенно программное обеспечение, которое содержит данные зарегистрированных избирателей. Каждый голос стоит дублировать бумажным бюллетенем, который можно будет использовать для верификации результатов в случае необходимости. Нужны новые правила и их лучше выполнения для того, чтобы не позволить иностранным деньгам влиять на американские выборы. Федеральное правительство должно работать с каждой отдельной кампанией, чтобы укрепить безопасность использования технологий и сетей. Наконец, нужна лучшая координация внутри правительства для защиты американских выборов. Для этого нужно создать Центр противодействия гибридным угрозам по примеру Национального антитеррористического центра США. Необходимое законодательство уже зарегистрировано в Конгрессе и нуждается лишь в поддержке обеих партий.

Также, по мнению разведчика, нужно наконец выполнить введенные санкции в полной мере. Ведь этого так и не произошло. Но после этого стоит также выйти за пределы метода введения адресного давления и принять такие санкции, которые ударят по всей экономике России. Примером могут послужить санкции против Ирана. Нужно дать Путину четко понять, что давление исчезнет, когда он прекратит подрывать демократические институты США и их союзников.

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На что будут похожи такие санкции? Прежде всего, автор советует запретить любые транзакции, связанные с российскими энергетическими проектами. Также никто в США не должен покупать больше российские ценные бумаги. При этом, Вашингтон должен убедить союзников поддержать такие меры.

«Путин боится одной вещи. Он боится, что однажды российский средний класс наконец востанет против его режима и выйдет на улицы требовать изменений. Это произошло в Тунисе, Каире и других городах на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2010-2012 годах. Для Путина особенно тревожным было то, что это произошло четыре года назад в Киеве, когда украинцы свергли правительство, который был в кармане Москвы. Санкции, которые кусают в самое сердце российской экономики, которые повышают шансы восстания среднего класса в России, точно привлекут внимание Путина», - считает автор.