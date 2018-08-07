Количество пострадавших в результате взрыва бензовоза в Болонье выросла до 145 (фото)

21:46, 07 августа 2018
Мир
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Взрыв бензовоза в Болонье / REUTERS

Об этом сообщают органы здравоохранения города, пишет Радио Свобода.

Четверо из пострадавших серьезно ранены, однако жизни ни одного из них нет угрозы. Также 18 человек госпитализированы с менее серьезными травмами.

Сначала власти сообщали о двух погибших в результате инцидента, однако впоследствии уточнили, что жертвой взрыва стал один человек.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на трассе возле аэропорта в Болонье грузовик с горючим попал в аварию и загорелся, взрывы спровоцировали сильный пожар.

В результате взрывов вспыхнули также автомобили, которые стояли на площадках дилерских центров вдоль шоссе, в нескольких домах взрывами выбило стекла, а также частично обрушилась эстакада.

После инцидента сообщалось о 60 пострадавших.

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Теги: #Италия#взрыв#бензовоз