Количество пострадавших в результате взрыва бензовоза в Болонье выросла до 145 (фото)

По уточненным данным, погиб один человек.

В результате взрыва грузовика с легковоспламеняющимся веществом на трассе возле аэропорта Болоньи в Италии пострадали 145 человек.

Об этом сообщают органы здравоохранения города, пишет Радио Свобода.

Четверо из пострадавших серьезно ранены, однако жизни ни одного из них нет угрозы. Также 18 человек госпитализированы с менее серьезными травмами.

Сначала власти сообщали о двух погибших в результате инцидента, однако впоследствии уточнили, что жертвой взрыва стал один человек.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на трассе возле аэропорта в Болонье грузовик с горючим попал в аварию и загорелся, взрывы спровоцировали сильный пожар.

В результате взрывов вспыхнули также автомобили, которые стояли на площадках дилерских центров вдоль шоссе, в нескольких домах взрывами выбило стекла, а также частично обрушилась эстакада.

После инцидента сообщалось о 60 пострадавших.