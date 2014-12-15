Россия рассекретила агента ФСБ, проработавшего в полиции Эстонии более 20 лет

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на телеканал НТВ, бывший сотрудник КаПо Уно Пуусепп с 1996 года передавал ФСБ секреты, касающиеся деятельности спецслужб Эстонии, США и НАТО.

В телепрограмме Пуусепп описывает, "как кураторы из ЦРУ контролируют действия руководства КаПо, как вербуют граждан России, запугивают и шантажируют тех, кто отказывается от сотрудничества с эстонской разведкой, МИ5 и ЦРУ".

Читайте такжеГражданская авиация Финляндии поменяла маршруты после сообщения о воздушном шпионе РФКак сообщает эстонский портал DELFI, против Пуусеппа уже ведется расследование по подозрению в государственной измене.