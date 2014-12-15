Россия рассекретила агента ФСБ, проработавшего в полиции Эстонии более 20 лет
07:20, 15 декабря 2014Мир
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ФСБ России впервые рассекретила своего агента, который около 20 лет работал в эстонской полиции безопасности (КаПо) и передавал данные российским спецслужбам.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на телеканал НТВ, бывший сотрудник КаПо Уно Пуусепп с 1996 года передавал ФСБ секреты, касающиеся деятельности спецслужб Эстонии, США и НАТО.
В телепрограмме Пуусепп описывает, "как кураторы из ЦРУ контролируют действия руководства КаПо, как вербуют граждан России, запугивают и шантажируют тех, кто отказывается от сотрудничества с эстонской разведкой, МИ5 и ЦРУ".
Читайте такжеГражданская авиация Финляндии поменяла маршруты после сообщения о воздушном шпионе РФКак сообщает эстонский портал DELFI, против Пуусеппа уже ведется расследование по подозрению в государственной измене.
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