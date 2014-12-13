В Германии стало меньше российских туристов

Численность российских туристов в Германии, по оценкам представителей отрасли, сократилось по сравнению с предыдущим годом, сообщает DW.DE со ссылкой на агентство dpa. В частности, в сентябре 2014 года курорты Верхней Баварии посетили на 20% меньше россиян, чем годом ранее. Сокращение количества российских туристов отмечают и владельцы отелей в Гармиш-Партенкирхене, который считается одним из самых любимых горнолыжных курортов россиян.

Читайте такжеРоссийские туристы устроили драку в самолете, летевшем из Гоа (видео)

Сокращение спроса из РФ заметно и в другом немецком курортном городе Баден-Бадене. В Дрездене представители туристической отрасли отмечают стабильный интерес россиян, однако признают, что они начали тратить во время отпуска меньше денег. Как сообщает представитель компании Global Blue Deutschland, которая занимается оформлением чеков tax free, российские туристы в этом году начали тратить на отдыхе на 30% меньше, чем в 2013 году.

Снижение спроса среди российских туристов связано с конфликтом в восточной Украине и с санкциями в отношении РФ. В результате геополитического кризиса курс рубля упал до такого уровня, что отпуск в Европе оказалась дорогостоящим развлечением даже для состоятельных семей.