FТ назвала Макрона главным тормозом в достижении договоренности ЕС и Британии по "брекситу"

В офисе британского премьера популярно мнение, что Макрон надеется извлечь выгоду для своей страны от развода с Британией.

Президент Франции Эммануэль Макрон является главным тормозом в достижении соглашения между Евросоюзом и Великобританией по условиям "брексита".

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Об этом пишет Financial Times, отмечая, что в офисе британского премьера Терезы Мэй популярно мнение, что Макрон надеется извлечь выгоду для своей страны от развода с Британией, передает Би-би-си. Он рассчитывает, что в случае плохих или никаких договоренностей рабочие места и деньги инвесторов перетекут из Лондона в Париж.

Газета отмечает, что Тереза Мэй уже призвала Макрона смягчить позицию Франции, так как в случае "брексит-хаоса" пострадает и Европа, и ее граждане.

Британский премьер уже заручилась пониманием Ангелы Меркель по этому вопросу. Один британский чиновник сказал FT, что канцлер готова предоставить Мишелю Барнье, главному переговорщику Евросоюза по "брекситу", больше свободы для заключения сделки.

Но французские официальные лица настаивают на том, что все эти переговоры между главами государств не должны влиять на работу Барнье и других переговорщиков по "брекситу" и пока нет оснований считать, что Макрон пойдет на попятный.