Британия и Евросоюз согласовали сумму компенсации за Brexit - The Telegraph

Великобритания и Евросоюз договорились о предварительной сумме, которую Лондон выплатит ЕС за Brexit, открыв путь к торговой части переговоров.

Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на источники в переговорных группах обеих сторон.

Условия были согласованы в конце прошлой недели после интенсивных консультаций во главе с Оливером Робинсон, главным британским переговорщиком.

Финальная цифра счета "открыта для интерпретаций", однако колеблется в пределах 45-55 миллиардов евро.

Договоренности были достигнуты перед критически важной встречей президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьера Британии Терезы Мэй, которые состоятся на следующей неделе.

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Как известно, Евросоюз хочет добиться от Лондона определенности в этих ключевых вопросах. Правительство Великобритании зато надеется как можно скорее перейти ко второй фазе переговоров, в которой будут обсуждаться отношения сторон после "развода", в частности соглашение о свободной торговле и возможность доступа Лондона до европейского внутреннего рынка. Формальное решение о переходе к завершающей фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе. Если Великобритания не предоставит объяснений за тремя основными пунктами в установленный ЕС срок, начало второй фазы переговоров перенесут на февраль или март 2018 года.

10 ноября глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заявил, что в течение следующих двух недель британское правительство должно объявить свою позицию относительно урегулирования всех основных пунктов переговоров о Brexit.

Ранее сообщалось, что ЕС подготовил секретный план на случай хаотического Brexit.