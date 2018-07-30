В Польше хотят подсчета военных потерь, нанесенных СССР

Сообщается, что сейчас продолжается работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.

В польском Сейме высказались за подсчет военных потерь страны, причиненных советской Россией.

Об этом заявил депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita, передает Европейская правда.

"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потери, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.

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Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.

По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.