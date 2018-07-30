Исчезновение рейса MH370 в 2014-м: правительство Малайзии так и не смогло установить причину

Основной вывод 450-страничного документа: команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Самолет Malaysia Airlines пропал более 4 лет назад.

Правительство Малайзии представило в понедельник, 30 июля, окончательный доклад по итогам расследования загадочного исчезновения самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370.

Основной вывод 450-страничного документа сводится к тому, что команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Родственники пассажиров и экипажа выразили крайнюю степень разочарования, пишет DW.

Самолет "Боинг-777", выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала Лумпур - Пекин исчез с радаров в ночь с 7 на 8 марта 2014 года менее, чем через час после взлета. На борту лайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.Предположительно лайнер потерпел крушение, и его останки находятся где-то на дне южной части Индийского океана. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили всех, находившихся на борту, погибшими.

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Все попытки найти самолет или тела пассажиров и членов экипажа до сих пор остаются безрезультатными. В разное время в разных местах были обнаружены 27 фрагментов, принадлежавших пропавшему самолету. Из этого эксперты сделали вывод, что машина развалилась, но они так и не смогли окончательно решить: произошло ли это в воздухе или при ударе об воду и по какой причине.

В докладе также не нашлось никаких правдоподобных объяснений тому, почему машина внезапно посреди ночи отклонилась от курса, и, возможно, еще несколько часов продолжала полет, не отвечая на запросы диспетчеров. При этом, отмечается в документе, "не может быть исключена возможность вмешательства неких третьих лиц" в судьбу лайнера.

До сегодняшнего дня существует множество конспирологических теорий о судьбе рейса MH370: от аварии в связи с нехваткой топлива до захвата лайнера террористами и уничтожения его военными. Согласно еще одной теории, предложенной американским экспертом, пилот самолета решил покончить жизнь самоубийством, убив еще 238 человек. Однако следователям не удалось найти доказательств каких-либо проблем летчика: ни психических, ни финансовых.