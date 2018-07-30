Япония сворачивает комплексы ПВО из-за снижения ракетной угрозы Северной Кореи

При этом Минобороны Японии готово будет в любой момент снова развернуть комплексы.

Японии решила свернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 на юго-западе страны на фоне стабилизации ситуации на Корейском полуострове и снижения ракетной угрозы со стороны КНДР.

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Как сообщает Reuters, установки в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме были развернуты в августе прошлого года из-за угроз северокорейского лидера ударить по американскому Гуаму. После июньского саммита лидеров Северной Кореи и США в Сингапуре, угроза противостояния снизилась.

В начале июля Япония понизила уровень готовности к отражению пусков ракет КНДР. Теперь правительство страны сворачивает затратные ПВО на юго-западе страны.

При этом Минобороны Японии готово будет в любой момент снова развернуть комплексы. Также Patriot PAC-3 останутся развернутыми на территории Токио.