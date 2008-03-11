В Эмиратах столкнулись 200 авто: 92 – загорелись, 8 человек погибли (фото)
17:04, 11 марта 2008Мир
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Травмированы - 85
|Фото с сайта daijiworld.com
По словам представителей местной полиции, авария произошла рано утром из-за сильного тумана, при котором видимость на шоссе не превышала десяти метров. Все 200 автомобилей столкнулось вследствие так называемой "цепной реакции", когда после первого ДТП остальные машины просто не успевали затормозить и врезались друг в друга.
В полиции также уточнили, что в результате столкновения 92 автомобиля загорелись, восемь человек погибло и еще 85 - получили серьезные травмы. Через несколько часов шоссе между Абу-Даби и Дубаи было частично перекрыто, а на участке, где произошло ДТП, работали службы спасения и проезд машин по нему был полностью блокирован.
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