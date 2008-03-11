В Эмиратах столкнулись 200 авто: 92 – загорелись, 8 человек погибли (фото)

Во вторник в ОАЭ в 60 километрах от столицы страны на скоростной автомобильной магистрали, соединяющей Абу-Даби и Дубай, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 200 машин. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Arabianbusiness.

По словам представителей местной полиции, авария произошла рано утром из-за сильного тумана, при котором видимость на шоссе не превышала десяти метров. Все 200 автомобилей столкнулось вследствие так называемой "цепной реакции", когда после первого ДТП остальные машины просто не успевали затормозить и врезались друг в друга.

В полиции также уточнили, что в результате столкновения 92 автомобиля загорелись, восемь человек погибло и еще 85 - получили серьезные травмы. Через несколько часов шоссе между Абу-Даби и Дубаи было частично перекрыто, а на участке, где произошло ДТП, работали службы спасения и проезд машин по нему был полностью блокирован.