Посол США в ООН: Россия никогда не станет другом для США

При этом Хейли подчеркнула необходимость ведения диалога с Россией.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что США не Доверяет России и Путину лично, и страны никогда не смогут стать друзьями.

Об этом Хейли заявила в интервью CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину, и никогда не будем. Они никогда не станут нашими друзьями. Это просто констатация факта", - сказала посол.

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При этом Хейли подчеркнула необходимость ведения диалога с Россией.

"Я думаю вот что: неважно, президент садится за стол переговоров с [северокорейским диктатором] Кимом или с Путиным - это то, что должно происходить. Вы не можете достучаться до другой стороны, если у вас нет этих разговоров", - сказала Хейли.

Как сообщал УНИАН, 16 июля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки (Финляндия).

После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным намерен урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвал шквал критики со стороны демократов и республиканцев.

23 июля президент США заявил, что на встрече с президентом России не шел ни на какие уступки.