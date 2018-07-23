Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах

17:03, 23 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что говорил с российским лидером Владимиром Путиным о выгодах для обеих стран.

Об этом хозяин Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Когда вы слышите фейковые новости, что негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным, и что я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран. Также мы нашли общий язык, что очень хорошо, только не для продажных медиа", – заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий по их статусу с участием международного сообщества.

17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине.

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«Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.

Согласно сообщению американского издания The Hill, посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом затронул тему референдума. По словам посла, президент РФ сделал "конкретные предложения" относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт.

Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что в администрации Трампа не будут поддерживать предложение президента России о референдуме на Донбассе для определения статуса оккупированного Россией региона.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин