Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах

Президент США утверждает, что говорил с российским лидером о выгодах для обеих стран.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что говорил с российским лидером Владимиром Путиным о выгодах для обеих стран.

Об этом хозяин Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Когда вы слышите фейковые новости, что негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным, и что я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран. Также мы нашли общий язык, что очень хорошо, только не для продажных медиа", – заявил Трамп.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий по их статусу с участием международного сообщества.

17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине.

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«Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.

Согласно сообщению американского издания The Hill, посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом затронул тему референдума. По словам посла, президент РФ сделал "конкретные предложения" относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт.

Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что в администрации Трампа не будут поддерживать предложение президента России о референдуме на Донбассе для определения статуса оккупированного Россией региона.