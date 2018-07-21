Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в секторе Газа
Палестинские группировки в секторе Газа подтвердили египетским посредникам, что достигли соглашения с Израилем о прекращении огня.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Al-Jazeera.
Перемирие последовало за обострением конфликта, произошедшим в пятницу, 20 июля. Армия обороны Израиля выпустила десятки ракет по позициям ХАМАС в секторе Газа.
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В ответ по израильской территории было выпущено три ракеты, две из которых удалось перехватить, а третья, предположительно, разорвалась в пустынной местности, не нанеся никакого ущерба.
В результате перестрелок погибли четыре палестинца, еще по меньшей мере 120 человек получили ранения.
Также был убит один солдат армии обороны Израиля.
Ранее УНИАН сообщал, что на границе Израиля и сектора Газа в пятницу, 20 июля, произошла новая вспышка насилия. После того как палестинские боевики обстреляли израильских военнослужащих, армия Израиля провела крупномасштабную атаку с участием авиации, артиллерии и танков.