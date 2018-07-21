Израиль обстрелял позиций ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла авиаудары по ряду военных объектов радикального исламистского движения ХАМАС.

На границе Израиля и сектора Газа в пятницу, 20 июля, произошла новая вспышка насилия.

После того как палестинские боевики обстреляли израильских военнослужащих, армия Израиля провела "крупномасштабную атаку" с участием авиации, артиллерии и танков, пишет dw.com.

Ударам подверглись военные объекты радикального исламистского движения ХАМАС. В итоге были убиты не менее четырех палестинцев, из которых три были членами ХАМАС.

Боевые действия, в ходе которых погиб также один израильский военнослужащий, и "враждебная деятельность ХАМАС в течение последних месяцев" демонстрируют, что исламистское движение намерено добиться эскалации конфликта, заявила израильская армия.

"ХАМАС решило обострить ситуацию и понесет ответственность за свои действия. Армия находится в повышенной готовности", - говорится в сообщении израильской армии, передает BBC.

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"Всем в секторе Газа необходимо сделать шаг назад. Не на следующей неделе. Не завтра. Сейчас же!" - написал в "Твиттере" специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день провел в Тель-Авиве экстренное совещание с армейским командованием. По мнению министра обороны страны Авигдора Либермана, ХАМАС подталкивает Израиль к "масштабной и болезненной военной операции".

Напомним, в июне истребители вооруженных сил Израиля атаковали три военных объекта в сектора Газа после запуска с его территории воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами.