Трамп получил доказательства «вмешательства России» еще за две недели до инаугурации - NYT

Доказательства представляли собой письма и электронные переписки российских военных офицеров, а также информацию, которую предоставил «один сверхсекретный источник», имеющий близкое отношение к Кремлю.

Разведка США представила Дональду Трампу высоко секретный доклад о «российском вмешательстве» за две недели до принятия присяги на должность президента США.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В докладе говорилось о вмешательстве России с целью повлиять на американские президентские выборы 2016 года. Доказательства представляли собой письма и электронные переписки российских военных офицеров, а также информацию, которую предоставил «один сверхсекретный источник», имеющий близкое отношение к Кремлю. Именно этот источник рассказал ЦРУ, каким образом Кремль решил провести данные действия.

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По информации нескольких источников, присутствующих на брифинге разведки с участием Трампа, президент США выглядел «неохотно убежденным». Несмотря на то что лидеры разведки единогласно одобрили результаты доклада, Трамп с тех пор пытался скрыть четкие выводы, которые ему были представлены на брифинге в январе 2017 года, пишет NYT.

NYT поясняет: такое поведение Трампа доказывается и тем, что во время саммита с президентом России Владимиром Путиным он принял отрицание российской стороны по вопросу «вмешательства» в выборы в США. Тем не менее, когда Трамп столкнулся с двухпартийным политическим протестом американский президент попытался объяснить свои слова и встал на сторону американских спецслужб. Затем в интервью CBS он снова изменил курс, отмечает газета.