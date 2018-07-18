Глава Пентагона Мэттис готов к переговорам с Шойгу - СМИ

Главы военных ведомств США и РФ не поддерживают между собой контактов с 2015 года.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность провести переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Идет ли речь о личной встрече или телефонном разговоре, не уточняется, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. По информации агентства, возможность переговоров возникла после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

Читайте такжеКонгресс США выразил готовность рассмотреть новые санкции против России

В Пентагоне отказались дать какие-либо уточнения или разъяснения по этому поводу. Как известно, главы военных ведомств США и РФ не поддерживают между собой контактов с 2015 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал свой визит в Хельсинки, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, самым успешным.