Глава Пентагона Мэттис готов к переговорам с Шойгу - СМИ

08:07, 18 июля 2018
Мир
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Джеймс Мэттис / REUTERS

Идет ли речь о личной встрече или телефонном разговоре, не уточняется, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. По информации агентства, возможность переговоров возникла после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

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В Пентагоне отказались дать какие-либо уточнения или разъяснения по этому поводу. Как известно, главы военных ведомств США и РФ не поддерживают между собой контактов с 2015 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал свой визит в Хельсинки, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, самым успешным.

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Теги: #США#Россия#переговоры#Сергей Шойгу