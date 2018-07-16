Экс-советник Рейгана дал советы Трампу, как доминировать над Путиным

По словам бывшего советника и спичрайтера президента США времен Холодной войны, критически важными будут первые минуты встречи.

Президент Дональд Тамп должен быть жестким и недружелюбным, когда он встретится с Владимиром Путиным. Особенно внимательным и осторожным американскому лидеру нужно быть в первые несколько минут, чтобы послать четкий сигнал об отсутствии намерений смириться с действиями России.

Об этом, как пишет Business Insider, сказал бывший советник и спичрайтер президента-республиканца Рональда Рейгана Марк Вейнберг. Издание напоминает, что встреча президентов США и России в Хельсинки состоится чуть ли не сразу после того, как специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 12 российских агентов разведки за участие во вмешательстве в американские выборы.

«В момент открытия президент США должен взять слово первым и четко понимать, что он сейчас скажет», - подчеркнул Вейнберг.

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По мнению экс-советника Рейгана, у нынешнего американского лидера есть два варианта начать свое заявление. Первый из них звучит так: «Мы проводим встречу в непростое время. Мне не нравится то, что ваша страна пыталась сделать из нашей. Нам нужно многое обсудить. Поэтому давайте начнем». Второй вариант вступительных слов Трампа: «Господин президент, в моей стране есть люди, которые не хотели, чтобы эта встреча состоялась. Но существуют некоторые очень тревожные проблемы между нами, которые мы не можем игнорировать».

Эксперт подчеркнул, что Трамп должен обращаться к Путину именно словами «господин президент!» и никак иначе. Он не должен по-дружески называть его «Владимиром». Также президенту США стоит коротко пожать руку российскому автократу, сохраняя суровую атмосферу, и ни в коем случае не хлопать его по плечу.

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Вейнберг принимал участие в планировании пяти встреч между Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. По его словам, команда американского президента как-то не уделила внимание первым минутам встречи и не продумала, что именно скажет Рейган. Это закончилось тем, что Горбачев получил значительное преимущество в дипломатических маневрах.

«Рейган был очень вежлив и позволил Горбачеву говорить первым. В результате харизматичный и «подкованный» оратор Горбачев победил в первой пиар-битве. В конце концов, Рейган отвоевал позиции, но лишь после серьезной работы команды в Белом доме», - вспомнил Вейнберг.