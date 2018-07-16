Трамп назвал Китай, Россию и Европу противниками США

Трамп вновь подверг критике Германию за ее соглашение с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Дональд Трамп назвал Россию, Китай и ЕС "противниками" Соединенных Штатов Америки.

Об этом президент США заявил в интервью CBS News, передает Голос Америки.

При этом Трамп особо выделил давних союзников в Европе, которые, по мнению Трампа, эксплуатируют США в торговых соглашениях.

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"Думаю, у нас много противников. Думаю, ЕС - это противник, учитывая что они делают с нами в торговле. Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они наш противник. Россия - противник в определенных отношениях. Китай - экономический противник. Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это значит, что они конкуренты", - сказал президент США.

"Я уважаю лидеров этих стран", - сказал Трамп, имея в виду Европейский Союз.

"Но в сфере торговли они действительно нас используют, и многие из этих стран - члены НАТО, и они не платят по своим счетам", - добавил он, имея в виду обязательство, взятое каждой из 29 стран Альянса довести долю расходов на оборону до 2 процентов своего ВВП.

Трамп вновь подверг критике Германию за ее соглашение с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Германия заключила соглашение о газопроводе с Россией. Они собираются платить России миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию, а я говорю, что это нехорошо, это несправедливо. Получается, что вы должны сражаться за кого-то, а потом этот кто-то отдает миллиарды долларов тому, против кого вы его защищаете. Мне это кажется нелепым, и я решил об этом сказать. Вот что я скажу. Тот факт, что Германия платит России миллиарды долларов вызывает большое возмущение. Большое возмущение. Я также думаю, что это очень плохо для Германии. Потому что, что, они выбрасывают белый флаг?", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня президент США прибыл в столицу Финляндии Хельсинки. На завтра, 16 июля, там запланирована встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президенты США и России встречались только на полях международных мероприятий.