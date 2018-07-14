Демократы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным

Дональду Трампу следует отказаться от встречи с Владимиром Путиным до тех пор, пока РФ не докажет, что не будет вмешиваться в выборы в США, заявил сенатор Чак Шумер.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал президента страны Дональда Трампа отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

"Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет явных и прозрачных шагов, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в будущие выборы", - сказал Шумер в пятницу, 13 июля, сообщает DW.

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Шумер сделал это заявление после того, как Минюст США обвинил 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ).

Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки. Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и в Украине.