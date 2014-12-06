Олланд сегодня решил слетать к Путину по дороге из Казахстана

Незапланированная встреча президентов Франции и России Франсуа Олланда и Владимира Путина состоится в субботу в Москве.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

В пресс-службе Кремля ТАСС подтвердили, что такая встреча состоится.

О том, чему будет посвящен диалог Олланда и Путина, не сообщается.

Олланд возвращается в Париж транзитом через Москву по завершении двухдневного визита в Казахстан.

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15 ноября в рамках саммита G20 состоялась двусторонняя встреча российского и французского лидеров.

Напомним, вчера министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция может никогда не передать "Мистрали" России.