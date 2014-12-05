Парламент Чехии призвал президента Земана прекратить «заигрывание» с Россией

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Ceske Noviny.

"Мы отказываемся принять агрессивное, диктаторское поведение России в Украине. Мы не хотим ставить под угрозу добрые отношения с нашими союзниками в ЕС и США. Ваше попустительство нарушению международных обязательств Россией неприемлемо", - говорится в заявлении сенаторов.

По их убеждению, заигрывание Земана с Россией и Китаем делает Чехию ненадежным партнером ЕС и США.

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"Мы считаем, что подавляющее большинство граждан не принимает ваше поведение", - отметили парламентарии.

Напомним, 1 декабря в Праге состоялась акция протеста, во время которой президенту передали петицию об отставке.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Праге прошел ряд антипрезидентских акций, во время которых митингующие освистали, забросали яйцами Милоша Земана и требовали его отставки за прокремлевскую политику.