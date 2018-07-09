The Economist: Отобрать ядерный арсенал у КНДР будет сложнее, чем у Украины

Демонтаж ядерных арсеналов на постсоветском пространстве проходил в более мягком политическом климате.

Дипломаты и ученые затаили дыхание, обдумывая так называемую «денукрелизацию» Северной Кореи - неопределенную цель, которая возникла после встречи президента Дональда Трампа с диктатором Ким Чен Ыном 12 июня. В Пхеньяне на прошлой неделе Госсекретарь Майк Помпео пытался придать этим шатким договоренностям хоть какое-то значение. Даже если США и КНДР смогут договориться о том, что такое «денуклеризация», этот процесс будет гораздо большим вызовом, чем любой предыдущий процесс разоружения, пишет The Economist.

Издание отмечает, что северокорейский ядерный арсенал оценивается в 20-60 боеголовок. В прошлом удавалось демонтировать запасы и побольше. Но тогда все происходило в более мягком политическом климате. Впоследствии хорошо организованные программы пристально следили за странами-париями, которые могли захотеть получить наиболее смертоносный вид оружия из всех. Но ни в одном из случаев в прошлом речь не шла об арсеналах или циклах производства ядерного топлива, которые были бы такими же большими или неуловимыми, как в Северной Корее.

Мир пытался разработать механизмы для решения таких ситуаций. В частности, было разработано Соглашение о нераспространении вооружений и создано Международное агентство по ядерной энергетике в роли инспектора. Эти институты пройдут жесткую проверку на надежность, какой бы не была договоренность с КНДР.

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В широком понимании Соглашение о нераспространении - это документ, подписанный пятью ядерными государствами и другими участниками. За отказ от ядерных арсеналов этим «другим участникам» обещали доступ к мирной атомной энергетики, если они смогут доказать с помощью МАГАТЭ, что они не пытаются тайно разработать оружие. Северная Корея вышла из этого соглашения в 2003 году после того, как США обвинили ее в попытке использовать мирный атом в военных целях. Она сможет повторно присоединиться к Соглашению о нераспространении оружия только тогда, когда весь ее арсенал будет демонтирован. Поэтому одним из спорных вопросов стало то, стоит ли как-то вознаграждать Пхеньян в ходе этого процесса возвращения.

Единственная страна, которая построила ядерный арсенал, а потом уничтожила его и вернулась к членству в Соглашении о нераспространении – это Южно-Африканская Республика. Но у нее было всего шесть бомб. Да и страна была прозрачной, в отличие от КНДР. Также, у ЮАР не было никаких внешних угроз. После падения апартеида, правительство страны стремилось избавиться от незаконно построенного оружия. Процесс демонтажа арсенала начался в начале 1990 года, а уже в сентябре 1991 страна была готова пригласить МАГАТЭ для проведения тщательных инспекций, которые завершились через два года.

Северная Корея уже имеет печальную историю с МАГАТЭ. Инспекторы начали работать в стране в 1992 году, но через год их выдворили, а еще через год позвали обратно. Сотрудничество с агентством прекратилось в 2009 году после провала многосторонних переговоров. Северная Корея тогда вновь начала производство обогащенного плутония. Директор МАГАТЭ Юкия Амано говорит, что его коллеги готовы вернуться в Пхеньян. Но им понадобится гораздо больший доступ, чем у них был до того.

Издание напоминает о той важной роли, которую агентство сыграло в сдерживании ядерных амбиций Ирана. После подписания договоренностей, Тегеран разрешил инспекторам максимальный доступ. И команда довольно не плохо сотрудничала с иранской стороной до того, как США вышли из соглашения.

Наиболее амбициозными усилиями в сфере денукрелизации был демонтаж остатков советского арсенала в Украине, Беларуси и Казахстане после распада СССР. Это была инициатива ядерных гигантов: США и новоиспеченной демократической России. Они согласились, что все советские арсеналы должны быть сокращены и перегруппированы в новообразованной РФ. Сотни ракет дальнего радиуса действия и шахт были уничтожены. Боеголовки были отправлены в Россию и нейтрализованы. Уран был изъят и в основном продан США. В 1996 году усилия были завершены. 1800 боеголовок были вывезены из Украины.

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Двое американских сенаторов Сэм Нанн и Ричард Лугар создали законодательство, которое помогло нейтрализовать остаточные угрозы со стороны советского оружия массового уничтожения. Среди их лучших идей была инициатива трудоустройства ученых, которые разрабатывали советский ядерный арсенал. Вице-президент Майк Пенс провел переговоры с Нанном и Лугаром в прошлом месяце. Американо-российская дружба, которая закрепляла их достижения, теперь исчезла. Очевидным партнером в нейтрализации и эвакуации северокорейских ядерных бомб и материалов мог бы стать Китай.

Если же программа демонтажа будет означать уничтожение возможностей дальнейшего развития ядерного арсенала, то в КНДР все можно было бы сделать за год или два. К примеру, реакторы для производства плутония можно парализовать, комплексы для испытания ракет уничтожить. Трамп ошибочно заявляет, что это якобы уже происходит. А вот демонтаж существующего арсенала КНДР и отправка инспекторов в страну требуют больше времени. Не исключено, что на это уйдет десятилетие.