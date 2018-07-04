Иран обещает соблюдать ядерное соглашение только в случае экономической выгоды

Тегеран будет выполнять условия ядерной сделки, если будет иметь с этого экономическую выгоду, заявил президент Ирана Роухані. По его словам, выход США из соглашения противоречит международным нормам.

Иран будет придерживаться ядерного соглашения и после выхода США из нее, если это будет для него выгодно, заверил президент страны Хасан Роухани.

"Насколько это возможно для Ирана, мы будем придерживаться соглашения, но лишь при условии, что мы получим выгоду из нее", - заявил Роухани в среду, 4 июля, в Вене во время совместной пресс-конференции с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом (Alexander Van der Bellen), сообщает DW.

Роухани также раскритиковал выход из соглашения Соединенных Штатов. По его словам, это решение противоречит международным нормам. "Одна держава не может сама решать за все остальные страны", - отметил он. Роухани добавил, что никто, даже США, не выигрывают от их выхода из ядерной сделки.

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США планируют возобновить экономические санкции против Ирана, включая ограничения на экспорт нефти Тегераном. В Иране считают, что это спровоцирует повышение цен на сырье и нанесет ущерб американской экономике.

"Требование Трампа не покупать иранскую нефть и его давление на европейские фирмы в то время, когда Нигерия и Ливия переживают кризис, когда экспорт венесуэльской нефти упал из-за санкций США, когда летом выросло внутреннее потребление в Саудовской Аравии, это не что иное, как вред себе", - заявил представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хоссейн Каземпур Ардебили, цитирует иранское агентство Shana.