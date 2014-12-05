США требуют от РФ выполнения договора о ликвидации ракет

Об этом заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер. По ее словам, США продолжат работать с Россией над тем, чтобы снять все вопросы по соблюдению российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Роуз Геттемюллер отметила, цель США - "сделать так, чтобы Россия вернулась к верифицированному соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как этот документ важен для обеспечения безопасности не только РФ и США, но и всего мира.

"Очевидно, что мы переживаем сложный кризисный период в отношениях с РФ в связи с Украиной и нарушением российской стороной ДРСМД. Разрешение этих вопросов - продолжающийся процесс. Уделяя особое внимание нарушению Россией ДРСМД, мы продолжим взаимодействовать с правительством РФ для разрешения имеющихся у США озабоченностей", - сказала Роуз Геттемюллер.