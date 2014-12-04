Керри: Россиянам приходится платить за ошибки власти

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The New York Times, об этом американский дипломат заявил во время выступления на заседании ОБСЕ, которое состоялось в швейцарском городе Базель.

"Таким образом, Россия не выполняет свои международные обязательства, а также обязательства в рамках ОБСЕ и документов, которые она, между прочим, подписала", - сказал Керри.

Он добавил, что от такого поведения страдает доверие к России. А за ошибки власти приходится платить россиянам.

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"Гражданам приходится платить тяжелую экономическую и человеческую цену, включая жизни сотен русских солдат, которые сражались и погибли в стране, в которой они не имеют права находиться", - добавил Госсекретарь США.

Издание пишет, что Россия упорно отрицает, что ее солдаты находятся на Востоке Украины и ведут бой против украинской армии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать слова американского дипломата. В свою очередь Керри на заседание ОБСЕ заявил, что видит восстановление доверия к России только при условии мира в Украине.