В ЕС растет озабоченность возможностью признания Россией Абхазии

В Евросоюзе растет озабоченность возможностью признания Россией Абхазии, после того как ряд стран ЕС признал независимость Косово. Об этом заявила в понедельник Кристианна Хоман - официальный представитель еврокомиссара по внешним связям и политике соседства Бениты Ферреро-Вальднер, сообщает ИТАР-ТАСС .

«Евросоюз всегда поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии», - заявила она, комментируя предстоящее в четверг рассмотрение в российской Госдуме вопроса о независимости Абхазии и Южной Осетии, которые вслед за односторонним провозглашением независимости Косово обратились к мировому сообществу с призывом о признании своей независимости.

Ситуация в Грузии сегодня обсуждается в Брюсселе на встрече министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Газета.ру