Каспаров: Путин «умрет» в Кремле. Другой дороги ему нет

«Из исторического опыта можно спрогнозировать, что это может начаться с массовых беспорядков, переворота», - сказал Каспаров.

«Обычно диктатуры погибают внезапно. Ясно, что Путину из Кремля дороги нет. С уверенностью можно сделать один прогноз - Путин «умрет» в Кремле. Другой дороги ему нет. Общее ухудшение ситуации, тотальная изоляция России может оборвать правления Путина в самый неожиданный способ», - добавил оппозиционер, сообщает Радио Свобода.

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По его словам, сегодня полномасштабное вторжение России в Украину вряд ли возможно. «Мне кажется, что Путин ради собственного выживания вынужден будет двигаться путем бывшего советского периметру. Я думаю, что по состоянию на сегодня полномасштабное вторжение в Украину вряд ли возможно, ведь это слишком высокая цена. Афганский синдром с гробами, которые шли оттуда, еще хранится в памяти», - сказал Каспаров.

По его мнению, гораздо более вероятными будут действия России в других направлениях, например, в Закавказье.

«Есть масса причин для Путина начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии. Это сухопутный коридор в Армению, к российской военной базы. Очевидно, что там никаких реальных потерь не будет, а это будет означать лишь расширение периметру влияния», - говорит Каспаров.

Кроме того, по его словам, есть опасность нагнетания ситуации в Эстонии и Латвии. Прямое военное вторжение хотя и невозможно, ведь это страны НАТО, однако там есть крупные российские этнические анклавы, добавил Каспаров.

«Путину необходим конфликт и разрушение системы международных связей и безопасности. Для него это единственный способ выживания. Определенного прорыва все-таки следует ожидать, но я не думаю, что Украина будет приоритетным направлением», - отметил Каспаров.

По его словам, сегодняшняя Россия - это «персоналистская диктатура одного лица с ярко выраженными чертами фашистской идеологии». Никакая оппозиция в стране существовать не может, подчеркнул Каспаров. Говорить здесь имеют право только те, кому власть позволяет это делать.

В 2005 году Каспаров создал Объединенный гражданский фронт», участвовал в попытках объединить оппозицию России. В июне 2013 года он уехал за границу, заявив, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию в связи с тем, что его вызвали в Следственный комитет. Как написал оппозиционер в Facebook, следствие намеревалось предъявить ему какое-то обвинение с целью ограничить свободу передвижения.