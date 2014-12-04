Каспаров считает, что Путина можно остановить только силой

Об этом 13-ый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Чем дольше вы откладываете реакцию на действия диктатора, тем в худшей ситуации вы окажетесь", - сказал Каспаров, комментируя политику западных стран в отношении России.

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Каспаров считает, что политика "умиротворения" лишь поощряет диктаторские режимы двигаться дальше и прибегать к новой агрессии. В подтверждение своего мнения Каспаров привел пример Гитлера, который вследствие политики "умиротворения" полагал, что Великобритания ничего не предпримет после нападения Германии на Польшу.