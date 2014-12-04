Путин видел последние 15 минут жизни Каддафи и не хочет закончить так же - российский политолог

Российский президент Владимир Путин до сих пор не понимает сути происходящего.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью журналу "Новое время".

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"В недавнем разговоре с Петром Порошенко он явно выражал недовольство тем, что в текст коалиционного соглашения включен пункт о вступлении Украины в НАТО, намекая на возможность дальнейших военных акций. Конечно, Путин никогда не признает, что наступление планируется со стороны России, поэтому формально наверняка речь шла о “возмущенном населении Донецкой и Луганской народных республик”. Все это говорит о том, что российский президент до сих пор не понимает сути происходящего", - говорит политолог.

Пионтковский отметил, что геополитически, и мировоззренчески Украина все равно является союзником НАТО. И если Путина это беспокоит с точки зрения, что на члена альянса напасть труднее, поскольку по пятой статье Вашингтонского договора все страны окажут ей помощь, а сейчас Украину можно запугивать, то он ошибается.

"Киеву так или иначе окажут помощь, в том числе и в военных поставках", - уверен эксперт.

Успех Украины в европейской модели экономики страшен для Путина, поскольку он может стать притягательным и заразительным примером для российского общества.

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"Для него потерять власть в России означает гораздо больше, чем просто потерять власть. Он видел запись последних 15 минут жизни полковника Каддафи и не хочет закончить так же. Поэтому будет стараться остаться у власти пожизненно и душить Украину до последнего", - подчеркнул Пионтковский.

Полную версию интервью Андрея Пионтковского читайте завтра, 5 декабря, в журнале "Новое время".