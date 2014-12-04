Путин видел последние 15 минут жизни Каддафи и не хочет закончить так же - российский политолог

13:32, 04 декабря 2014
Мир
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Успех Украины в европейской модели экономики страшен для Путина, поскольку он может стать притягательным примером для российского общества.

REUTERS

Российский президент Владимир Путин до сих пор не понимает сути происходящего.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью журналу "Новое время".

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"В недавнем разговоре с Петром Порошенко он явно выражал недовольство тем, что в текст коалиционного соглашения включен пункт о вступлении Украины в НАТО, намекая на возможность дальнейших военных акций. Конечно, Путин никогда не признает, что наступление планируется со стороны России, поэтому формально наверняка речь шла о “возмущенном населении Донецкой и Луганской народных республик”. Все это говорит о том, что российский президент до сих пор не понимает сути происходящего", - говорит политолог.

Пионтковский отметил, что геополитически, и мировоззренчески Украина все равно является союзником НАТО. И если Путина это беспокоит с точки зрения, что на члена альянса напасть труднее, поскольку по пятой статье Вашингтонского договора все страны окажут ей помощь, а сейчас Украину можно запугивать, то он ошибается.

"Киеву так или иначе окажут помощь, в том числе и в военных поставках", - уверен эксперт.

Успех Украины в европейской модели экономики страшен для Путина, поскольку он может стать притягательным и заразительным примером для российского общества.

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"Для него потерять власть в России означает гораздо больше, чем просто потерять власть. Он видел запись последних 15 минут жизни полковника Каддафи и не хочет закончить так же. Поэтому будет стараться остаться у власти пожизненно и душить Украину до последнего", - подчеркнул Пионтковский.

Полную версию интервью Андрея Пионтковского читайте завтра, 5 декабря, в журнале "Новое время".

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