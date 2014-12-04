Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию России (прямая трансляция)

Об этом сообщает Russia Today.

Как ожидается, Путин даст оценку текущей ситуации в России, а также обозначит главные векторы развития страны на ближайшее время.

В Георгиевском зале Кремля будут присутствовать около 1,1 тыс. приглашённых: представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторского корпуса, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ.

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Послание оглашается на заседании обеих палат парламента − это единственный формат, при котором Госдума и Совет Федерации заседают совместно. На участие в мероприятии аккредитованы около 495 журналистов.