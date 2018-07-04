Регионы на другой стороне Азии теперь отрезаны от мира, а деньги, необходимые на их возрождение, идут на захват украинских земель.

Дальний Восток стал наиболее заброшенной и забытой частью России. После распада СССР там было закрыто пять шестых из почти полтысячи аэродромов, которые когда-то функционировали в регионе. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

«Сегодня 70% Дальнего Востока не обеспечены воздушным сообщением. С 470 аэродромов и аэропортов, которые существовали в 1991 году, сейчас осталась лишь шестая часть. Нехватка транспортных сообщений – это угроза для здоровья и жизни жителей Дальнего Востока. Это серьезное препятствие для развития региона», - признал представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Он указал на «серьезные ошибки» руководства российского министерства транспорта, из-за которых в 2015-2017 годах 42 аэродрома в регионе не получили финансирование, что привело к их закрытию.

Впрочем, проблема не только в авиационном сообщении. Дороги на российском Дальнем Востоке тоже в кошмарном состоянии из-за серьезных сокращений средств на них из государственного бюджета. К примеру, если в 2013 году Хабаровский край получил на ремонт дорог более 63 миллионов долларов, то в 2017-м на это ушло лишь 8,3 миллиона. А дороги на Дальнем Востоке РФ из-за сурового климата приходится ремонтировать каждый год после окончания зимы.

«Ситуация начала ухудшаться после аннексии Крыма войсками России. Деньги, предназначенные Дальнему Востоку, начали рекой течь на поддержку незаконно отобранного у Украины полуострова», - пишет издание.

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По словам Трутнева, кошмарное состояние дорог в российском регионе прямо или опосредованного стало причиной смерти около тысячи россиян только за прошлый год.

Тяжелая ситуация и с доступом к сырью, которого у России якобы очень много – к природному газу. «Газпром», который владеет в РФ газопроводами протяженностью 730 тысяч километров и отвечает за газификацию страны, не вкладывает деньги в построение сетей в труднодоступных регионах, селах и городках Дальнего Востока. Таким образом, более 60% россиян, которые живут здесь, не пользуются газом.

Доля «Газпрома» на российском рынке падает с каждым годом. Если еще десять лет она составляла 80%, то сейчас – лишь 49%. Зато Россия хочет строить «Северный поток-2» в обход Украины и продавать больше газа европейцам, когда даже ее собственные граждане не могут воспользоваться этим ресурсом.