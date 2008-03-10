Сербия готовится к досрочным выборам из-за Косово

11 мая в Сербии планируют провести досрочные парламентские выборы из-за разногласия позиций парламентских партий относительно Косово.

Как передает корреспондент УНИАН из Белграда, сегодня вопрос роспуска парламента будут рассматривать на заседании правительства, после чего решение должен подписать Президент Сербии Борис ТАДИЧ.

С инициативой о проведении досрочных выборов выступил 9 марта премьер-министр Сербии Воислав КОШТУНИЦА. По его словам, противоречия в правительстве, сформированном по принципу коалиции, не позволяют принимать решения по важным для страны вопросам. В частности, вопрос, касающийся провозглашения независимости Косового.

Началом противоречий стала парламентская резолюция Сербской радикальной партии, в которой речь идет о том, что Сербия отказывается от евроинтеграции без Косово в своем составе. Такую позицию поддержала Демократическая партия Сербии (возглавляет премьер-министр Сербии В.КОШТУНИЦА), а также представители партии "Новая Сербия”. Вместе с тем министры, которые принадлежат к пропрезидентским и проевропейским партиям - Демократической партии и «Группе 17 плюс», - отвергли резолюцию. Президент Б.ТАДИЧ (лидер Демократической партии) заявил, что позиция радикалов отдаляет Сербию от Евросоюза. В частности, он допускает решение вопроса Косово без ультиматумов, независимо от евроинтеграционных планов Сербии. «Думаю, что у власти Сербии нет единого взгляда на европейские и экономические перспективы Сербии и ее граждан. Уверен также, что помешать независимости нашего Косово мы лучше всего смогли бы, если бы были членами ЕС», - говорится в заявлении Президента.

Справка УНИАН: Правительство В.КОШТУНИЦЫ – третье с 1990 года, которое проработало меньше года.

Нынешнее правительство Сербии было сформировано 15 мая 2007 года в результате переговоров, которые продолжались больше месяца и завершились всего за полчаса до истечения срока, отведенного законом на формирование правительства. Тогда была достигнута договоренность работать по пяти основным принципам: борьбы за Косово в составе Сербии; европейской интеграции; борьбы против коррупции и организованной преступности, усиления социальной и экономической политики и сотрудничества с Гаагским трибуналом.