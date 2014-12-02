Россияне вдвое больше ограничивают себя в питании - опрос

Об этом свидетельствует опрос российского Исследовательского холдинга «Ромир», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что за два года с момента проведения аналогичного опроса число россиян, готовых отказать себе в потреблении некоторых продуктов питания, увеличилась более чем в два раза. В полтора раза увеличилась доля семей, которым в борьбе с ростом цен приходится перераспределять бюджет в пользу покупки еды и самого необходимого.

В частности, отвечая на вопрос, как россияне справляются с ростом цен, 32% респондентов ответили: «приходится перераспределять семейный бюджет в пользу продуктов и необходимых товаров» (в 2012 году - 20%). 19% - указали, что вынуждены отказывать себе в некоторых продуктах питания (в 2012 году - 8%), 19% - «приходится отказаться от дорогих покупок (в 2012 - 27%), 17% респондентов отметили, что им приходится реже покупать одежду и тратить на развлечения (в 2012 - 23%).

Читайте такжеПочти 30% россиян из-за дефицита и роста цен уже запаслись гречкойПри этом почти вдвое снизилось количество тех, кто оценивает свой доход как достаточный, чтобы не экономить ни на чем. В 2014 году только 7% респондентов ответили, что не отказывают себе ни в каких расходах, в 2012 году доля таких ответов составляла 15%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов от 18 до 60 лет и старше, проживающие как в городах, так и в сельской местности. Опрос проводился во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Уровень жизни в РФ начал резко падать после введения странами Запада санкций в отношения России за вторжение в Украину и после снижения мировых цен на нефть.