Трамп призвал к депортации мигрантов без суда

По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что нелегальных мигрантов следует депортировать с территории страны без решения суда.

«Мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования», — написал Трамп.

По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».

Ранее сообщалось, что в США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики Трампа.

Как отмечалось, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.