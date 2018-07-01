Трамп призвал к депортации мигрантов без суда
04:07, 01 июля 2018Мир
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По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что нелегальных мигрантов следует депортировать с территории страны без решения суда.
«Мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования», — написал Трамп.
По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».
Ранее сообщалось, что в США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики Трампа.
Как отмечалось, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.
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