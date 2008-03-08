Маргарет Тэтчер выписали из больницы

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выписана из больницы. Состояние здоровья 82-летней британки оценивается как удовлетворительное, сообщает Лента.ру со ссылкой на Sky News. Экс-премьер Великобритании была госпитализирована 7 марта 2008 года после того, как она почувствовала себя плохо.

Обследование, проведенное в больнице, не выявило никаких признаков опасности для жизни баронессы, отметили представители Тэтчер.

В 2002 году бывшая глава британского правительства перенесла несколько инсультов, после чего у баронессы начались проблемы с памятью. Врачи настоятельно посоветовали ей воздержаться от публичных выступлений. Тэтчер занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год.