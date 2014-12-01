В Турции протестовали против визита российского президента: "Путин, вон из Крыма!"

Руководство общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции и члены Молодежной комиссии в понедельник, 1 декабря, провели акцию протеста по случаю визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию.

Как сообщает Крым.Реалии, на главной площади Анкары собралось около 300 человек. Участники акции требовали от российского президента прекратить давление на крымскотатарский народ. Многие держали в руках портреты крымских татар, пропавших без вести за время аннексии полуострова. При этом собравшиеся скандировали «Путин, вон из Крыма!».

1 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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В Симферополе в связи с этим провластные крымскотатарские организации провели митинг в поддержку этой встречи.

Ранее, в Меджлисе крымскотатарского народа сообщили, что на встрече с Путиным президент Турции намерен обсудить положение коренного народа в Крыму и решить вопрос въезда на полуостров лидеров крымских татар Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

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25 ноября Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также провели ряд встреч с руководством Турции.