В Турции хотят сузить право на протест: наказывать за рогатки, маски и фейерверки

Правительство Турции хочет сузить право на демонстрации, позволив полицейским применять оружие в отношении протестующих и расширив перечень причин, по которым демонстрантов можно задержать.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

В частности, соответствующий законопроект предусматривает расширение понятия огнестрельного оружия, к которому предполагается отнести "коктейли Молотова" и фейерверки.

Читайте такжеВ РФ разработали систему "Чебурашка", которая будет разгонять митинги громким звуком и залпами пиротехники

Кроме того, за участие в демонстрациях с применением запрещенных предметов, таких как, например, рогатки, планируется наказывать лишением свободы сроком до четырех лет. За плакаты с символикой запрещенных правительством организаций - до трех лет лишения свободы.

Демонстрантов в масках намерены наказывать лишением свободы до пяти лет.

При этом полиция сможет задерживать протестующих без предъявления обвинений до 48 часов.

Читайте такжеВ России готовятся к протестам: полицию одевают в костюмы, защищающие от «коктейлей Молотова»

Запланированные мероприятия являются реакцией государства на демонстрации курдов в октябре, направленные против позиции Турции в отношении конфликта в Сирии. Тогда погибло 40 человек.

В прошлом году ЕС критиковал турецкую власть за жестокость к демонстрантам в парке Гези Таксим.