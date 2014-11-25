В Турции хотят сузить право на протест: наказывать за рогатки, маски и фейерверки
Турецкие чиновники предлагают наказывать участников демонстраций с применением запрещенных предметов, таких как, например, рогатки, лишением свободы сроком до четырех лет.
Правительство Турции хочет сузить право на демонстрации, позволив полицейским применять оружие в отношении протестующих и расширив перечень причин, по которым демонстрантов можно задержать.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.
В частности, соответствующий законопроект предусматривает расширение понятия огнестрельного оружия, к которому предполагается отнести "коктейли Молотова" и фейерверки.
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Кроме того, за участие в демонстрациях с применением запрещенных предметов, таких как, например, рогатки, планируется наказывать лишением свободы сроком до четырех лет. За плакаты с символикой запрещенных правительством организаций - до трех лет лишения свободы.
Демонстрантов в масках намерены наказывать лишением свободы до пяти лет.
При этом полиция сможет задерживать протестующих без предъявления обвинений до 48 часов.
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Запланированные мероприятия являются реакцией государства на демонстрации курдов в октябре, направленные против позиции Турции в отношении конфликта в Сирии. Тогда погибло 40 человек.
В прошлом году ЕС критиковал турецкую власть за жестокость к демонстрантам в парке Гези Таксим.