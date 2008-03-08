Путин оставил Медведеву в наследство «глухарь»

Президент России Владимир Путин надеется, что расследование дела об убийстве журналистки Анны Политковской будет доведено до логического конца и убийцы будут наказаны, сообщают Подробности.

"Мы будем добиваться полного раскрытия дела и обвинительного приговора суда в отношении преступников. И чем раньше, тем лучше", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германского саммита.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве, где снимала квартиру. Генпрокурор РФ Юрий Чайка взял под личный контроль расследование этого дела. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с профессиональной деятельностью известной журналистки.