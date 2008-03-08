Женщин Северной Кореи просят отказаться от западной моды

14:43, 08 марта 2008
Мир
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Власти обратились с призывом

В Северной Корее в международный женский день власти обратились с призывом к женщинам страны отказаться от западной моды.

Как сообщает радио «Свобода», по мнению руководства Северной Кореи, каждой женщине надлежит показывать "положительные примеры" ношения одежды и причёсок.

Официальная газета "Нодом Синмун" также призывает женщин воспитывать детей в духе "преданных революционеров".

 

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