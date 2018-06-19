Израильского экс-министра, ранее осужденного за контрабанду экстази, арестовали за шпионаж в пользу Ирана

Экстрадированного из Гвинеи Сегева обвиняют в том, что с 2012 года он передавал иранским спецслужбам информацию о расположении секретных объектов энергетической инфраструктуры Израиля.

Суд в Иерусалиме отправил под арест бывшего министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегева. В середине мая он был арестован в Экваториальной Гвинее и экстрадирован в Израиль. Его обвиняют в том, что с 2012 года он передавал иранским спецслужбам информацию о расположении секретных объектов энергетической инфраструктуры Израиля.

Как передает Meduza, детали обвинения не разглашаются. Адвокаты Сегева утверждают, что в полном виде картина выглядит не так, как может показаться по немногочисленным официальным сообщениям, но сами не уточняют подробности.

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После исламской революции в Иране дипломатические отношения между двумя странами были разорваны. Иран не признает Израиль, Израиль обвиняет Иран в поддержке мирового терроризма.

Сегев был избран депутатом парламента Израиля в 1992 году. Его голос был решающим при одобрении соглашений в Осло, по которым в 1993 году Израиль признал право на создание арабской автономии в Палестине. В 1995 году Сегев возглавил министерство энергетики и пробыл на этом посту полтора года, а затем покинул политику.

В 2004 году Сегева арестовали за попытку контрабандой провезти из Нидерландов в Израиль 32 тысяч таблеток экстази под видом M&Mʼs. Тогда Сегева приговорили к пяти годам тюрьмы, но отпустили через три года за примерное поведение.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный за коррупцию, досрочно вышел на свободу.